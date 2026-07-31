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  • Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
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i9000 Prestige UltraRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

XP9404/38

4.4
| (839) Avis | 87% recommandent ce produit

3 Récompenses

Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau
Le Philips i9000 Prestige Ultra est notre rasoir le plus innovant. Son système Lift&Cut triple action coupe les poils à la racine pour une précision longue durée, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ Pro propose désormais 5 modes de rasage pour un confort optimal.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

i9000 Prestige Ultra Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

429,99 €

  • Cartouche Quick Clean Pod

    16,99 €

  • Cartouche Quick Clean Pod

    22,99 €

  • Cartouche Quick Clean Pod

    39,99 €

429,99 €

avec la technologie SkinIQ Pro

Rasage de près longue durée, confort ultime pour la peau

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Guidage actif de la pression et du mouvement

  • Garantie de 7 ans*****

Rasage à la racine, précision longue durée

Rasage à la racine, précision longue durée

Notre système breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,08 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision maximale qui dure toute la journée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure** pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Conçues pour attraper les poils qui poussent dans différentes directions, les lames NanoTech Dual Precision rotatives à 360° coupent 25 % de poils en plus par passage*. Avec 8 millions de mouvements de coupe par minute, elles assurent précision et efficacité même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD148
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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

839

Avis

87%

recommandent ce produit

31/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Parfait

Réconcilié avec le rasage électrique. Efficace, sans aucune irritation. Un vrai bonheur et quel gain de temps

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-04-28

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-04-28

29/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

On Excellente technologie

Très bonne qualité de rasage et technologie avancée

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

26/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Parfait

Je suis complètement satisfait Top rasoir bonne prise en main fait le job

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-01

Consignes de tri (InfoTri)

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au rasoir Philips série 3000

  2. par rapport au modèle précédent

  3. par rapport à un revêtement sans billes

  4. par rapport à une cartouche remplie d'eau

  5. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat