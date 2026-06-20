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SH93Têtes de rasage de rechange

SH93/50

4.1
| (107) Avis | 82% recommandent ce produit
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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Remplacez-les tous les 24 mois pour un rasoir comme neuf

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  • Lames NanoTech DualPrecision

  • Compatible avec les séries i9000, 9000, 8000, 700

Un rasage au plus près de la peau

Un rasage au plus près de la peau

Les lames NanoTech DualPrecision rasent avec précision au plus près de la peau (jusqu'à -0,08 mm sous la peau), réalisant jusqu'à 165 000 coupes par minute. Les 72 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe.

Pour les rasoirs des séries i9000, 9000, 8000, 700

Pour les rasoirs des séries i9000, 9000, 8000, 700

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renfoncements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.1

sur 5

107

Avis

82%

recommandent ce produit

20/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Mon rasoir remis à neuf

Têtes de rechange identiques aux têtes d'origine. Le rasoir retrouve ses performances initiales.

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2026-05-15

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2026-05-15

17/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Identique à l'original

J'ai retrouvé un rasage comme à l'origine contrairement à d'autres têtes commandées sur Amazon qui n'ont pas tenu un an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

08/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Perfection...

Doux,efficace,avec plusieurs passages circulaires,surtout sur le crâne.

Pour

Facilité de nettoyage

Contre

Nécessité plusieurs passages sur crâne (calvitie)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

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