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Lames NanoTech DualPrecision
Compatible avec les séries i9000, 9000, 8000, 700
Les lames NanoTech DualPrecision rasent avec précision au plus près de la peau (jusqu'à -0,08 mm sous la peau), réalisant jusqu'à 165 000 coupes par minute. Les 72 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe.
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renfoncements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.
4.1
sur 5
107
Avis
82%
recommandent ce produit
Electron libre
20/06/2026
France
Acheteur vérifié
Mon rasoir remis à neuf
Têtes de rechange identiques aux têtes d'origine. Le rasoir retrouve ses performances initiales.
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Date of Use 2026-05-15
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Date of Use 2026-05-15
Archibald 63
17/04/2024
France
Acheteur vérifié
Identique à l'original
J'ai retrouvé un rasage comme à l'origine contrairement à d'autres têtes commandées sur Amazon qui n'ont pas tenu un an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Jcetrois
08/04/2024
France
Acheteur vérifié
Perfection...
Doux,efficace,avec plusieurs passages circulaires,surtout sur le crâne.
Pour
Facilité de nettoyage
Contre
Nécessité plusieurs passages sur crâne (calvitie)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange
Lorsque des installations prévues à cet effet existent