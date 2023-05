Révèle les couleurs des pièces avec fidélité (IRC95)

Plus l'indice de rendu des couleurs (IRC3) est élevé, plus il est facile d'effectuer une inspection rapide et précise de la carrosserie de votre voiture. Vous pouvez contrôler les zones à peindre, cirer, nettoyer ou préparer comme si vous travailliez en extérieur par une belle journée ensoleillée. Les lampes présentant un IRC faible peuvent rendre certaines couleurs peu naturelles. Les sources lumineuses dont l'IRC est d'au moins 90 vous permettent de repérer facilement et rapidement les différences de couleur, y compris les rayures dans la peinture.