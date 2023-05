Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

Dotée d'une lampe LED de haute qualité et lumineuse, la lampe Philips Xperion 6000 Slim présente les objets de manière fidèle et éclatante, avec une source principale à forte luminosité et faisceau large produisant 250 lm en mode Éco et 500 lm en mode Boost. Utilisez la puissante lampe avec un faisceau torche de 150 lm pour mieux voir et repérer les moindres détails.