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Casque True Wireless

TAT1138WT/00

4.1

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
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Bleu
Bleu
Noire
Noire

Un son parfaitement clair

Un son impeccable. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 13 mm, pour un son magnifique et des basses puissantes, et d'un micro doté d'IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.

Voir tous les avantages

Un son parfaitement clair

  • Des appels clairs

  • HP 13 mm pour des basses puissantes

  • Conception ergonomique confortable

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Transducteurs personnalisés de 13 mm pour un son riche et des basses percutantes

Écoutez vos sons tels qu'ils ont été conçus pour être entendus. Ces écouteurs utilisent des transducteurs dynamiques de 13 mm conçus sur mesure pour vous offrir une expérience d'écoute exceptionnelle. La grande capacité de puissance des transducteurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais un seul temps.

Aucun souci : jusqu'à 15 h d'autonomie avec le boîtier

Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.

Micro avec IA pour des appels limpides

Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Pour

Is perfekt für unterwegs

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Pour

Lange Akku laufzeit.

Contre

Keine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-03-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Pour

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Contre

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-02-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-02-27

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  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.