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Casque

True Wireless (12)

1 - 12 sur 12 résultats
Trier:

True Wireless

Écouteurs entièrement sans fil

TAT2000PK/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge format poche
  • Technologie à 4 micros
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Casque True Wireless

TAT1138BK/00
  • Des appels clairs
  • HP 13 mm pour des basses puissantes
  • Conception ergonomique confortable
  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
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Casque True Wireless

TAT1209BK/00
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
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Écouteurs True Wireless

TAT2100PK/00
  • Petits écouteurs. Ajustement confortable
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Technologie à 4 micros
  • Boîtier de charge compact
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Casque True Wireless

TAT1108WT/10
  • Des appels clairs
  • HP 6 mm pour des basses puissantes
  • Conception ergonomique confortable
  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
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Écouteurs True Wireless

TAT2149BK/00
  • Minuscules écouteurs True Wireless
  • Boîtier de charge porte-clés
  • Son naturel. Dynamic Bass
  • Appels clairs
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Écouteurs entièrement sans fil

TAT1300BK/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Boîtier de charge format poche
  • Embouts SecureFit confortables
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Casque True Wireless

TAT2139BK/00
  • Écouteurs sans embouts
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Appels clairs
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Écouteurs True Wireless

TAT1510WT/00
  • Petits écouteurs. Excellent rapport qualité-prix
  • Son naturel. Dynamic Bass
  • Étui de charge compact
  • Jusqu’à 20 heures d’autonomie
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Casques/écouteurs True Wireless

TAT1500BG/10
  • Écouteurs compacts, prix compétitif
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Boîtier de charge de poche
  • Jusqu'à 24 h d'autonomie
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  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
Écouteurs true wireless

TAT6100BK/00
  • Boîtier de charge connecté
  • Réduction du bruit
  • Technologie à 4 micros
  • Son naturel détaillé

Prix de vente recommandé

99,99 €

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  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+

BASS+
Casque Bluetooth® sans fil

SHB4385BK/00
  • HP 8,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
  • 6 + 6 h d'autonomie
  • Maintien parfait
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