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Casque
Toutes les séries
True Wireless
Note
Caractéristiques
Sans fil Bluetooth (5)
Waterproof (1)
Couleur
Noir (4)
Blanc (3)
Bleu (1)
Concepts
Bass+ (1)
Spécialement conçu pour
Bureau (1)
Écouteurs entièrement sans fil
Casque True Wireless
Écouteurs True Wireless
Casques/écouteurs True Wireless
6000 seriesÉcouteurs true wireless
Prix de vente recommandé
99,99 €
BASS+Casque Bluetooth® sans fil
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