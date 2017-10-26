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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Avis
BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ True Wireless apporte une liberté totale et des basses puissantes. Affranchissez-vous des contraintes grâce à une connectivité à toute épreuve, une autonomie ultra-longue et un boîtier de charge compact. Conçu avec un stabilisateur, pour un maintien sûr.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 8,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 + 6 h d'autonomie

  • Maintien parfait

3 tailles d'embouts pour un port personnalisé

3 tailles d'embouts pour un port personnalisé

Les embouts en silicone sont disponibles en 3 tailles pour un port personnalisé.

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique longtemps. Une connexion au boîtier de charge vous procure 6 heures d'écoute supplémentaires.

Haut-parleurs de 8,2 mm

Haut-parleurs de 8,2 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 8,2 mm qui diffusent des basses puissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 5

4

Avis

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

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11/02/2019

France

France

ce produit marche plus au bout d'un mois

En plus d'etre extrement laid.Il ne tiennent absoluement pas aux oreille il tombent en permanence et il marche plus au bout d'un mois je n'endend plus le son sur un ecouteur et le bleutooth ne se connecte que tres mal

Cet avis concerne le produit SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

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