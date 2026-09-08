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Les Buds
Les couleurs éclatent. La musique vous emporte. Avec leur look audacieux et leur attitude décontractée, The Buds font durer le plaisir grâce à un son chaleureux et détaillé, ainsi qu’à un boîtier de recharge intelligent et arrondi qui se glisse dans votre poche. Votre journée, vos playlists, votre rythme.
Un son saisissant. Un look rétro
Boîtier de recharge intelligent
Réduction de bruit adaptative
Jusqu’à 42 heures d’autonomie
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel les bruits extérieurs, y compris celui du vent. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode Awareness laisse à nouveau passer les sons extérieurs. Quick Awareness améliore la perception des voix afin que vous puissiez discuter sans retirer vos écouteurs.
Bien plus qu’un simple chargeur, cet étui intelligent vous permet de contrôler les appels, la lecture, la réduction du bruit et Auracast™, ou d’activer le mode sonore Lo-Fi. Il peut même vous aider à prendre des photos en déclenchant à distance l’appareil photo de votre appareil connecté. Des animations de vinyle, de cassette et d’amplificateur vous permettent de personnaliser l’apparence de l’écran tactile couleur de 1.47" de l’étui.
Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète offre 10 heures d’autonomie, auxquelles s’ajoutent 32 heures grâce à l’étui de recharge intelligent (lorsque la réduction du bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures, plus 23 heures supplémentaires avec l’étui). Pour un regain d’autonomie rapide, 15 minutes de charge vous offrent 3 heures supplémentaires. L’étui peut être rechargé via USB-C.
4.7
sur 5
13
Avis
100%
recommandent ce produit
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08