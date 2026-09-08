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Nouveau

Moving SoundÉcouteurs entièrement sans fil

TAMS3YL/00

4.7

| (13) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Jaune
Jaune
Noir
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Les Buds

Les couleurs éclatent. La musique vous emporte. Avec leur look audacieux et leur attitude décontractée, The Buds font durer le plaisir grâce à un son chaleureux et détaillé, ainsi qu’à un boîtier de recharge intelligent et arrondi qui se glisse dans votre poche. Votre journée, vos playlists, votre rythme.

Voir tous les avantages

Les Buds

  • Un son saisissant. Un look rétro

  • Boîtier de recharge intelligent

  • Réduction de bruit adaptative

  • Jusqu’à 42 heures d’autonomie

Plongez dans votre bulle grâce à la réduction adaptative du bruit

Plongez dans votre bulle grâce à la réduction adaptative du bruit

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel les bruits extérieurs, y compris celui du vent. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode Awareness laisse à nouveau passer les sons extérieurs. Quick Awareness améliore la perception des voix afin que vous puissiez discuter sans retirer vos écouteurs.

Gardez le rythme avec l’étui rond de recharge intelligent

Gardez le rythme avec l’étui rond de recharge intelligent

Bien plus qu’un simple chargeur, cet étui intelligent vous permet de contrôler les appels, la lecture, la réduction du bruit et Auracast™, ou d’activer le mode sonore Lo-Fi. Il peut même vous aider à prendre des photos en déclenchant à distance l’appareil photo de votre appareil connecté. Des animations de vinyle, de cassette et d’amplificateur vous permettent de personnaliser l’apparence de l’écran tactile couleur de 1.47" de l’étui.

Prolongez l’ambiance avec jusqu’à 42 heures d’autonomie

Prolongez l’ambiance avec jusqu’à 42 heures d’autonomie

Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète offre 10 heures d’autonomie, auxquelles s’ajoutent 32 heures grâce à l’étui de recharge intelligent (lorsque la réduction du bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures, plus 23 heures supplémentaires avec l’étui). Pour un regain d’autonomie rapide, 15 minutes de charge vous offrent 3 heures supplémentaires. L’étui peut être rechargé via USB-C.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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Avis

100%

recommandent ce produit

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08/09/2026

Deutschland

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Good

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Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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Deutschland

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Oui, je recommande ce produit

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

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