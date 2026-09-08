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The Buds
Les couleurs éclatent. La musique vibre. Avec leur look audacieux et leur attitude décontractée, les Buds font durer les bons moments grâce à un son chaleureux et détaillé, ainsi qu’à un boîtier de charge rond et intelligent qui se glisse dans votre poche. Votre journée, vos playlists, votre rythme.
Un son saisissant. Un look rétro
Boîtier de charge intelligent
Réduction de bruit adaptative
Jusqu’à 42 heures d’autonomie
La réduction de bruit adaptative réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode Transparence laisse à nouveau passer les sons extérieurs. La fonction Transparence rapide amplifie les voix afin que vous puissiez discuter sans retirer vos écouteurs.
Bien plus qu’un simple chargeur, ce boîtier intelligent vous permet de gérer les appels, la lecture, la réduction de bruit et Auracast™, ou d’activer le mode audio Lo-Fi. Il peut même vous aider à prendre des photos en déclenchant à distance l’appareil photo de votre appareil connecté. Des animations de vinyle, de cassette et d’amplificateur vous permettent de personnaliser l’apparence de l’écran tactile couleur 1.47" du boîtier.
Lorsque la réduction de bruit est désactivée, une charge complète offre 10 heures d’autonomie, auxquelles s’ajoutent 32 heures avec le boîtier de charge intelligent (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures, plus 23 heures supplémentaires avec le boîtier). Pour une recharge rapide, 15 minutes vous offrent 3 heures supplémentaires. Le boîtier peut être chargé via USB-C.
4.7
sur 5
13
Avis
100%
recommandent ce produit
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Cet avis concerne le produit Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08