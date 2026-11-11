Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 45 jours
Casque
Toutes les séries
Réduction de bruit
Disponibilité
Nouveautés (3)
Note
Caractéristiques
Sans fil Bluetooth (3)
Réduction de bruit active (3)
Over the ear (2)
Son haute résolution (2)
Waterproof (1)
Couleur
Noir (3)
Casque circum-auriculaire sans fil
Casque circum-aural sans fil
Casque circum-aural sans fil pour enfants
Moving SoundÉcouteurs sans fil True Wireless
Écouteurs true wireless
Écouteurs entièrement sans fil
Casque circum-auriculaire
Casque sans fil
6000 seriesCasque circum-aural sans fil
Nouveau
Écouteurs True Wireless
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité ! Qu'est-ce que cela signifie?