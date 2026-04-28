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TAH6509BK/00
L'immersion en toute liberté
Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.
Réduction de bruit Pro
Port circum-aural
Un son naturel, des basses dynamiques
Jusqu'à 70 h d'autonomie
La réduction de bruit adaptative réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs,y compris le vent,en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous,le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.
Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm,et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume,activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.
3.7
sur 5
12
Avis
100%
recommandent ce produit
Vema from Finland
28/04/2026
Suomi
Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti
Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.
Pour
Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa
Contre
Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date d'utilisation 2026-04-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date d'utilisation 2026-04-27
Tobi_Z
20/09/2024
Deutschland
"Top Kopfhörer
Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!
Pour
Leicht und lange akkuzeit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2023-08-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2023-08-20
Luffytaro
14/09/2024
Deutschland
Top-Klang zum kleinen Preis
Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-08-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2024-08-14