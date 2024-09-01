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Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE2146BK/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir

Basses dynamiques

Les haut-parleurs puissants de 10 mm produisent des basses dynamiques et un son clair, tandis que le micro et le bouton de prise d'appel intégrés facilitent la conversation.

Voir tous les avantages

Écoutez votre musique et passez vos appels

Basses dynamiques

  • Fiche USB-C

  • Haut-parleurs de 10 mm

  • Écouteurs intra-auriculaires fermés à l'arrière

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
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01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Pour

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Contre

Design un peu simple et vieillot.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Date d'utilisation 2024-08-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Date d'utilisation 2024-08-01

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