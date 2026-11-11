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Casque

Écouteurs, écouteurs intra-auriculaires (11)

1 - 11 sur 11 résultats
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Écouteurs, écouteurs intra-auriculaires

  • 1000 series

1000 series
Écouteurs Sport intra-auriculaires avec micro

TAA1009RD/10
  • Transducteurs de 12 mm pour un son limpide
  • Tours d'oreille conçus pour un ajustement parfait
  • Câble de 1,2 m
  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
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Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE2146BK/00
  • Fiche USB-C
  • Haut-parleurs de 10 mm
  • Écouteurs intra-auriculaires fermés à l'arrière
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Casque d'écoute

TAUE100BK/00
  • Son riche
  • Ergonomique
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Écouteurs intra-auriculaires avec micro

TAE5008BK/00
  • Basses puissantes
  • Maintien intra-auriculaire léger
  • télécommande intégrée à 3 boutons
  • Connecteur USB-C
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Nouveau

Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1200GD/10
  • Confort intra-auriculaire
  • Commande intégrée au câble
  • Adaptateur USB-C
  • 3 embouts interchangeables
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  • 1000 series

1000 series
Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1159RG/10
  • Haut-parleurs de 10 mm
  • Écouteurs intra-auriculaires fermés à l'arrière
  • Fiche USB-C
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  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+
  • BASS+

BASS+
Casque avec Micro

SHE4305BK/00
  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
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Casque Bluetooth® sans fil

SHB4205BK/00
  • HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte
  • Intra-auriculaire
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Casque Bluetooth® sans fil

SHB4305BK/00
  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée
  • Intra-auriculaire
  • 6 h d'autonomie
  • ultra-confortable
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Écouteurs intra-auriculaires sans fil

TAE1209BK/00
  • Haut-parleurs de 8 mm/conception fermée
  • Résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX5
  • 8 heures d'autonomie
  • Ajustement confortable
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Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1105BK/00
  • HP 8,6 mm pour des basses puissantes
  • Connecteur plaqué or
  • Port intra-auriculaire sûr, confortable
  • Télécommande intégrée : contrôle facile
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