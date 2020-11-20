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TAUE100BK/00
Son riche
Ergonomique
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines mobiles plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
Les transducteurs de 14,2 mm avec aimant en néodyme offrent des basses profondes et un son cristallin.
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Avis
100%
recommandent ce produit
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Pour
Qualité de son, confort, basses
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUE100WT Casque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUE100WT Casque
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Pour
Muy buen sonido
Contre
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUE100BK Auriculares
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAUE100BK Auriculares