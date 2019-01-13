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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Avis
Poids plume. Son XXL.
Liberté et légèreté. Débarrassez-vous des câbles qui vous gênent. Le casque tour de cou Philips Flite Hyprlite Wireless est si fin et léger que vous le sentirez à peine dans vos oreilles.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte

  • Intra-auriculaire

Conduit acoustique pour des basses puissantes

Conduit acoustique pour des basses puissantes

Les conduits acoustiques innovants dans les écouteurs permettent d'optimiser la circulation d'air et de produire des basses riches et profondes.

Les haut-parleurs puissants produisent un son clair

Les haut-parleurs puissants produisent un son clair

Les haut-parleurs puissants de 12,2 mm sont réglés pour reproduire un son clair et limpide.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

13

Avis

3

13/01/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente

[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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