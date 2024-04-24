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SHL5005WT/00
Pour l'amour de la musique
Ce casque est conçu pour que vous profitiez de votre musique où que vous alliez. Les coussinets doux vous permettent d'écouter vos chansons préférées en toutes circonstances. Le son incroyable vous ouvre les portes d'un nouveau plaisir d'écoute.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités
Haut-parleurs de 32 mm, pour un son exceptionnel et des basses profondes
Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de maintenir la connexion.
3.0
sur 5
2
Avis
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono
Date d'utilisation 2024-03-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono
Date d'utilisation 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
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