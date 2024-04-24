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Arrêté

Casque avec Micro

SHL5005/00

3
| (2) Avis
Pour l'amour de la musique
Ce casque est conçu pour que vous profitiez de votre musique où que vous alliez. Les coussinets doux vous permettent d'écouter vos chansons préférées en toutes circonstances. Le son incroyable vous ouvre les portes d'un nouveau plaisir d'écoute.
Voir tous les avantages

Où que vous alliez !

Pour l'amour de la musique

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Des coussinets doux pour écouter de la musique pendant des heures

Des coussinets doux en cuir pour écouter de la musique pendant des heures

Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Spécificités Techniques

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3.0

sur 5

2

Avis

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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