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Arrêté
SHL5005/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Des coussinets doux en cuir pour écouter de la musique pendant des heures
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités
3.0
sur 5
2
Avis
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon