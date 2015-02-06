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Arrêté
SHE3015TL/00
Basses puissantes
Le casque Philips SHE3015 avec écouteurs en plastique souple offre un maintien doux et confortable. Disponible en différentes couleurs vives. Le micro et les commandes intégrés facilitent les appels téléphoniques mains libres.
HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
Les haut-parleurs 14,8 mm insérés dans les mini-écouteurs offrent un son de haute qualité.
Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.
Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.
3.3
sur 5
3
Avis
selim
06/02/2015
España
buenisimos
calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.
Cet avis concerne le produit SHE3015WT Auriculares con micrófono
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VeroFagia
05/08/2018
Italia
Top cuffiette
Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3015TL Cuffie con microfono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3015TL Cuffie con microfono
Mutalico
04/01/2018
France
problème avec Iphone 5S
J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.
Cet avis concerne le produit SHE3015BK Casque avec Micro
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