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Arrêté

Casque avec Micro

SHE3015PH/00

3.3

| (3) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
Rose
Rose
Turquoise
Turquoise

Basses puissantes

Le casque Philips SHE3015 avec écouteurs souples offre un maintien confortable. Disponible en différentes couleurs vives. Le micro et les commandes intégrés facilitent les appels téléphoniques mains libres.

Voir tous les avantages

Souple pour un confort optimal

Basses puissantes

  • HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

Haut-parleurs 14,8 mm pour un son de haute qualité

Les haut-parleurs 14,8 mm insérés dans les mini-écouteurs offrent un son de haute qualité.

Conception Flexi-Grip pour une plus grande durabilité

Protection flexible du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.

Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

3

Avis

3
2

06/02/2015

España

España

buenisimos

calidad precio inmejorable. Y para los que no soportamos los de tipo botón, realmente cómodos. El botoncito realmente práctico.

Cet avis concerne le produit SHE3015WT Auriculares con micrófono

Cet avis concerne le produit SHE3015WT Auriculares con micrófono

05/08/2018

Italia

Italia

Top cuffiette

Cuffiette ottime sia per ascoltare la musica sia per le chiamate. Acquisto da fare!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3015TL Cuffie con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3015TL Cuffie con microfono

04/01/2018

France

France

problème avec Iphone 5S

J'ai un Iphone 5S et ce casque ne transmet pas les voix...il faut appuyer constamment sur le bouton du micro pour avoir les voix des chansons...c'est très étrange. Je suis très déçu de cet achat.

Cet avis concerne le produit SHE3015BK Casque avec Micro

Cet avis concerne le produit SHE3015BK Casque avec Micro

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