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Arrêté
SHB5800BK/00
Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile
Idéal pour écouter de la musique et passer des appels lorsque vous êtes en déplacement, le casque Bluetooth® intra-auriculaire SHB5800 dispose de haut-parleurs conçus avec précision pour des basses puissantes et un son équilibré. Il offre également des embouts confortables, un appairage NFC facile par simple contact, et des matériaux IPX2 résistants à l'humidité et à la sueur.
HP 6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
La technologie d'appairage NFC facile vous permet d'appairer d'un simple contact votre casque Bluetooth® intra-auriculaire et votre périphérique Bluetooth®.
Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.
2.9
sur 5
45
Avis
elgee
28/12/2015
France
La puissance du son Philips mais sans fils
Après un passage par les écouteurs intra-auriculaires Philips qui m'ont tous apporté satisfaction, avec ou sans microphone, j'ai reçu en cadeau la version sans fil en Bluetooth. Pour peu qu'on lise le mode d'emploi, la mise en route est simplissime, avec une astuce sur la durée de la pression sur le bouton central pour arrêter/éteindre ou démarrer l’appairage (jusqu'au clignotement bleu et blanc). Côté son, on retrouve exactement la chaleur des basses puissantes des autres intra-auriculaires, avec en plus un contrôle (changement de piste + volume) sur le câble qui relie les deux oreillettes. À titre personnel, ce type de son est exactement ce que j'attends. Je n'ai toujours pas compris ce qu'étaient les deux micro-poignées. Je les ai d'ailleurs oublié bien vite en les enlevant sans difficulté. La charge est rapide, l'autonomie que j'ai pu constater est de 3 à 4 heures. Même si les écouteurs sont plus encombrants que les autres intra-auriculaires ils tiennent en marche, en course à pieds. C'est incompatible avec un casque de moto, mais avec un bonnet, c'est parfait. Je les emporte tellement partout que j'ai réussi à perdre un embout, et comme il a un diamètre plus important que celui des autres intra-auriculaires, je suis un peu démuni, et je ne sais pas où en trouver en rempalcement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5800BK Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC
Oui, je recommande ce produit
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twen23
06/05/2018
España
muy comodo
muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
Oui, je recommande ce produit
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7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones