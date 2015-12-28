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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC

SHB5800WT/00

2.9

| (45) Avis

Disponible à partir

Blanche
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Noire
Noire

Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile

Idéal pour écouter de la musique et passer des appels lorsque vous êtes en déplacement, le casque Bluetooth® intra-auriculaire SHB5800 dispose de haut-parleurs conçus avec précision pour des basses puissantes et un son équilibré. Il offre également des embouts confortables, un appairage NFC facile par simple contact, et des matériaux IPX2 résistants à l'humidité et à la sueur.

Voir tous les avantages

Basses puissantes

Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Verrouillage intra-auriculaire sécurisé (2 tailles) pour plus de confort et de sécurité

Caches en caoutchouc interchangeables (3 tailles) pour un meilleur confort

« Avec un choix de 3 tailles différentes de caches interchangeables (petite à grande), ce casque tient toujours parfaitement dans vos oreilles. »

Compatible avec les appareils mobiles Bluetooth® 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Spécificités Techniques

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2.9

sur 5

45

Avis

28/12/2015

France

France

La puissance du son Philips mais sans fils

Après un passage par les écouteurs intra-auriculaires Philips qui m'ont tous apporté satisfaction, avec ou sans microphone, j'ai reçu en cadeau la version sans fil en Bluetooth. Pour peu qu'on lise le mode d'emploi, la mise en route est simplissime, avec une astuce sur la durée de la pression sur le bouton central pour arrêter/éteindre ou démarrer l’appairage (jusqu'au clignotement bleu et blanc). Côté son, on retrouve exactement la chaleur des basses puissantes des autres intra-auriculaires, avec en plus un contrôle (changement de piste + volume) sur le câble qui relie les deux oreillettes. À titre personnel, ce type de son est exactement ce que j'attends. Je n'ai toujours pas compris ce qu'étaient les deux micro-poignées. Je les ai d'ailleurs oublié bien vite en les enlevant sans difficulté. La charge est rapide, l'autonomie que j'ai pu constater est de 3 à 4 heures. Même si les écouteurs sont plus encombrants que les autres intra-auriculaires ils tiennent en marche, en course à pieds. C'est incompatible avec un casque de moto, mais avec un bonnet, c'est parfait. Je les emporte tellement partout que j'ai réussi à perdre un embout, et comme il a un diamètre plus important que celui des autres intra-auriculaires, je suis un peu démuni, et je ne sais pas où en trouver en rempalcement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5800BK Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC

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06/05/2018

España

España

muy comodo

muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

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13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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