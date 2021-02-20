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Arrêté
SHB2515WT/10
Chanson après chanson après chanson
Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.
3.7
sur 5
24
Avis
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Pour
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Contre
Pas trouvé pour l'instant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2021-01-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2021-01-20
burragot
17/01/2020
France
votre page weeb philips est éclairente de puretées
j ai eu le coup de foudre pour ce produit qui me semble superieure au casque sans fils que j avais précédement.
Pour
lomgues autonomies des batteries et conforts érgonomiques
Contre
il manque juste la radio fm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Date d'utilisation 2019-12-16
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Date d'utilisation 2021-02-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Date d'utilisation 2021-02-12