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Arrêté

2000 seriesÉcouteurs-boutons véritablement sans fil

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Chanson après chanson après chanson

Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?

Voir tous les avantages

Chanson après chanson après chanson

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Bluetooth®

  • Noir

Mode mono pour garder une oreille libre

Caches d'oreillette en petite, moyenne ou grande taille pour un confort optimal

Micro intégré avec élimination de l’écho pour un son cristallin

Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

24

Avis

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Pour

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Contre

Pas trouvé pour l'instant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Date d'utilisation 2021-01-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Date d'utilisation 2021-01-20

17/01/2020

France

France

votre page weeb philips est éclairente de puretées

j ai eu le coup de foudre pour ce produit qui me semble superieure au casque sans fils que j avais précédement.

Pour

lomgues autonomies des batteries et conforts érgonomiques

Contre

il manque juste la radio fm

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Date d'utilisation 2019-12-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Date d'utilisation 2019-12-16

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Date d'utilisation 2021-02-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Date d'utilisation 2021-02-12

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