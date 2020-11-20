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Arrêté

2000 seriesCasque

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Quand la musique est bonne

Rien ne vous arrête lorsque vos morceaux résonnent dans vos oreilles. Ces écouteurs intra-auriculaires réellement sans fil vous offrent un son exceptionnel et jusqu'à 20 heures d'autonomie grâce au boîtier de charge portable. Appuyez deux fois sur le bouton multifonctions pour activer l'assistant vocal de votre téléphone.

Voir tous les avantages

Quand la musique est bonne

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

  • Noire

Haut-parleurs de 6 mm en néodyme : un son excellent et des basses puissantes

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.

Jusqu'à 20 heures d'autonomie en lecture et 14 heures en conversation

Grâce à leur boîtier de charge portable, ces écouteurs ne vous laisseront jamais tomber. Une seule charge vous offre jusqu'à trois heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Si vous sortez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficiez de 9 heures supplémentaires sur plusieurs charges. Il vous suffit de ranger les écouteurs dans leur boîtier chaque fois qu'ils doivent être rechargés. Une charge complète dure 1,5 heure.

Boîtier de charge portable : plusieurs charges dans votre poche

Allez à la salle de sport, puis partez courir. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil sont fournis avec un boîtier de charge ultra-portable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

22

Avis

20/11/2020

France

France

tres bon produit

on peux utiliser chaque écouteur indépendamment de l'autre ou ensemble pour un son très correct. moins de 70 € , l'essentiel en un mot.

Contre

accroche plus aumoins bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505BK Casque

Date d'utilisation 2019-10-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505BK Casque

Date d'utilisation 2019-10-20

30/03/2020

France

France

bon choix

bon casque à moins de 100 euros avec la possibilité de le recharger plusieurs fois dans le boitier est pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505BK Casque

Date d'utilisation 2019-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505BK Casque

Date d'utilisation 2019-11-30

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505WT Auriculares

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2000 series SHB2505WT Auriculares

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