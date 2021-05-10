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Arrêté

Philips AventTire-lait manuel Natural

SCF330/20

4.4
| (161) Avis | 93% recommandent ce produit
Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*
Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez le coussin masseur souple stimuler doucement votre montée de lait. Le tire-lait manuel Avent comprend un nombre réduit de pièces. Il est facile à assembler, utiliser et nettoyer. Léger et compact, il vous permet d'exprimer facilement votre lait lorsque vous êtes en déplacement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait manuel avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*

  • Utilisation simple en déplacement

  • Tire-lait avec coussin masseur souple

  • Avec biberon et tétine

  • Couvercle voyage et disque d'étanchéité

Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d’aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l’aise pour tirer votre lait puisque vous n’avez pas besoin de vous pencher vers l’avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d’être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.

Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

Notre coussin masseur doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur et son design de pétales caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.

Conception légère et compacte

Conception légère et compacte

Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une opération plus discrète lors de vos déplacements.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

161

Avis

93%

recommandent ce produit

2

10/05/2021

France

France

Génial

Très bon produit testé et adopter autant par maman que bébé ! Je suis fan #testphilips.fr

Pour

Simplicité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation

09/08/2020

France

France

Un produit pratique et efficace !

J'ai acheté ce produit car le tire lait électrique que je louais auprès de ma pharmacie ne me convenait pas : bruyant, encombrant, peu efficace et inconfortable. J'ai eu besoin de 2/3 utilisations pour bien prendre en main le produit, n'ayant jamais utilisé de tire-lait manuel. Je suis conquise : le lait sort super bien et ce n'est pas douloureux - l'embout est très agréable. Ma poitrine me remercie de cet achat ! C'est vrai que la poignée fait parfois un peu de bruit mais cela ne me semble pas gênant du tout. Bref pour moi c'est un énorme gain de temps et de confort, à tel point que j'ai définitivement rendu le tire-lait électrique : celui-ci me suffit !

Pour

Simple d'utilisation, efficace, indolore

Contre

Aucun selon moi, le petit bruit de la poignée ne me gêne pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural

29/10/2019

France

France

Un produit bien pensé

Je recommande ce produit à toutes les mamans qui allaitent. Très facile d utilisation, léger facile à nettoyer et transporter grâce à son couvercle.

Pour

Léger, facile d utilisation, pratique à nettoyer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.

  2. Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).

  3. Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/avent

  4. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.