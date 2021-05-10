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Arrêté
Utilisation simple en déplacement
Tire-lait avec coussin masseur souple
Avec biberon et tétine
Couvercle voyage et disque d'étanchéité
Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d’aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l’aise pour tirer votre lait puisque vous n’avez pas besoin de vous pencher vers l’avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d’être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.
Notre coussin masseur doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur et son design de pétales caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.
Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une opération plus discrète lors de vos déplacements.
4.4
sur 5
161
Avis
93%
recommandent ce produit
Cha10
10/05/2021
France
Génial
Très bon produit testé et adopter autant par maman que bébé ! Je suis fan #testphilips.fr
Pour
Simplicité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation
Loulou87
09/08/2020
France
Un produit pratique et efficace !
J'ai acheté ce produit car le tire lait électrique que je louais auprès de ma pharmacie ne me convenait pas : bruyant, encombrant, peu efficace et inconfortable. J'ai eu besoin de 2/3 utilisations pour bien prendre en main le produit, n'ayant jamais utilisé de tire-lait manuel. Je suis conquise : le lait sort super bien et ce n'est pas douloureux - l'embout est très agréable. Ma poitrine me remercie de cet achat ! C'est vrai que la poignée fait parfois un peu de bruit mais cela ne me semble pas gênant du tout. Bref pour moi c'est un énorme gain de temps et de confort, à tel point que j'ai définitivement rendu le tire-lait électrique : celui-ci me suffit !
Pour
Simple d'utilisation, efficace, indolore
Contre
Aucun selon moi, le petit bruit de la poignée ne me gêne pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
29/10/2019
France
Un produit bien pensé
Je recommande ce produit à toutes les mamans qui allaitent. Très facile d utilisation, léger facile à nettoyer et transporter grâce à son couvercle.
Pour
Léger, facile d utilisation, pratique à nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.
Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).
Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/avent
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.