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  • Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*
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Philips AventTire-lait manuel avec 3 pots

SCF330/13

4.7
| (32) Avis | 100% recommandent ce produit
Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*
Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez le coussin masseur souple stimuler doucement votre montée de lait. Le tire-lait manuel Avent comprend un nombre réduit de pièces. Il est facile à assembler, utiliser et nettoyer. Léger et compact, il vous permet d'exprimer facilement votre lait lorsque vous êtes en déplacement.
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La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait manuel avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait, pratique pour les déplacements*

  • Utilisation simple en déplacement

  • Tire-lait avec coussin masseur souple

  • Inclut 3 pots de conservation

  • Tétine extra-souple débit nouveau-né

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Coussin masseur souple et chaud

Coussin masseur souple et chaud

Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

Inclut 3 pots de conservation interchangeables pour lait maternel

Inclut 3 pots de conservation interchangeables pour lait maternel

Utilisez le même pot pour recueillir le lait, le conserver et le donner à boire à votre bébé. Idéal pour le réfrigérateur ou le congélateur.

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4.7

sur 5

32

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

03/09/2016

France

France

Le top !

J'utilisais déjà ce tire lait il y a 6 ans pour ma première fille et il est vraiment génial ! Simple à utiliser, doux pour les seins, il m'a suivi partout et surtout au travail, ce qui m'a permis de poursuivre l'allaitement jusqu'à ce que mon bébé ait un an. Pour mon deuxième enfant aujourd'hui âgé de 4 mois 1/2, il m'a paru naturel de racheter ce tire-lait qui pour moi était un gage de qualité et de fiabilité. Je reprends le travail dans 2 jours et je sais qu'il sera mon compagnon d'allaitement pour de longs mois !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots

Oui, je recommande ce produit

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23/03/2016

France

France

Simple et efficace

Ce tire lait m'a "sauvé la vie" à la sortie de la maternité lors de la montée de lait alors que mes seins étaient très engorgés. Facile d"utilisation et de stérilisation, j'aime le fait de pouvoir contrôler comment tirer min lait sans me faire mal.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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19/08/2015

France

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pratique et fonctionnel !

Ce tire-lait m'a apporté entière satisfaction au cours de l'allaitement de mon fils, Une bonne prise en main, Une simplicité d'utilisation qui n'est pas a négliger avec un nouveau né! Le petit plus, les pots de conservations qui permettent de passer le relais à papa !

Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.