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Utilisation simple en déplacement
Tire-lait avec coussin masseur souple
Inclut 3 pots de conservation
Tétine extra-souple débit nouveau-né
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
Utilisez le même pot pour recueillir le lait, le conserver et le donner à boire à votre bébé. Idéal pour le réfrigérateur ou le congélateur.
4.7
sur 5
32
Avis
100%
recommandent ce produit
Fleurdetiare
03/09/2016
France
Le top !
J'utilisais déjà ce tire lait il y a 6 ans pour ma première fille et il est vraiment génial ! Simple à utiliser, doux pour les seins, il m'a suivi partout et surtout au travail, ce qui m'a permis de poursuivre l'allaitement jusqu'à ce que mon bébé ait un an. Pour mon deuxième enfant aujourd'hui âgé de 4 mois 1/2, il m'a paru naturel de racheter ce tire-lait qui pour moi était un gage de qualité et de fiabilité. Je reprends le travail dans 2 jours et je sais qu'il sera mon compagnon d'allaitement pour de longs mois !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
Amanda83
23/03/2016
France
Simple et efficace
Ce tire lait m'a "sauvé la vie" à la sortie de la maternité lors de la montée de lait alors que mes seins étaient très engorgés. Facile d"utilisation et de stérilisation, j'aime le fait de pouvoir contrôler comment tirer min lait sans me faire mal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
clo034
19/08/2015
France
pratique et fonctionnel !
Ce tire-lait m'a apporté entière satisfaction au cours de l'allaitement de mon fils, Une bonne prise en main, Une simplicité d'utilisation qui n'est pas a négliger avec un nouveau né! Le petit plus, les pots de conservations qui permettent de passer le relais à papa !
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
Cet avis concerne le produit SCF330/13 Tire-lait manuel avec 3 pots
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.