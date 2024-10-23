Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

Le Philips série 7000 est conçu pour les personnes se rasant au quotidien souhaitant un rasage de près confortable avec une protection supplémentaire de la peau. Grâce à la technologie SkinIQ avancée, il guide vos mouvements pour moins de passages, même sur une barbe de 3 jours.