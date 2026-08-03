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Ce produit
Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche
119,99 €
Accessories
Quick Clean Pod
34,99 €
SH71
Têtes de rasage de rechange
39,99 €
119,99 €
119,99 €
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Jusqu'à 5 ans de garantie**
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
4.3
sur 5
3603
Avis
86%
recommandent ce produit
Ben7888
03/08/2026
France
Acheteur vérifié
Excellente coupe.
T.Bonne surprise. Rasage précis et rapide pour tous les types de barbes. Coupe efficace dans les zones les plus compliquées du visage. Nettoyage simple à l'eau. Autonomie satisfaisante.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
izard31
11/07/2026
France
Acheteur vérifié
produit bonne tenue en main silencieux coupe rapide propre sans iritation. tondeuse devrait etre plus grande car pas visible derriere tete de rasage aussi manque de precision .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Yaya 34
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit a beaucoup d’avantages
Très bon rasoir conseillé par un vendeur d’Intermarché, nettoyage facile à passer sous l’eau comme l’indique la description du manuel.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.