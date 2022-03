2 paires de lunettes Active 3D pour une expérience cinéma en Full HD 3D

Philips utilise une technologie 3D de pointe pour offrir une expérience Full HD 3D. La technologie Active 3D utilise un émetteur sans fil pour ouvrir et fermer rapidement les obturateurs des lunettes Active 3D de façon parfaitement synchronisée avec l'image à l'écran. L'action et les effets spéciaux n'ont jamais été aussi saisissants, impressionnants et réalistes.