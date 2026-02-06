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        All-in-One TrimmerSeries 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Avis | 93% recommandent ce produit
        Précision en acier inoxydable
        Personnalisez votre look avec ce kit de tondeuse pour le visage, les cheveux et le corps. Cette combinaison de notre tondeuse en acier inoxydable la plus avancée et de OneBlade offre une précision de coupe exceptionnelle pour obtenir le style que vous souhaitez.
        Voir tous les avantages
        OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

        La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

        Une coupe précise, des contours nets et un rasage pratique

        Précision en acier inoxydable

        • La tondeuse multistyles ultime

        • 20 en 1 : visage, cheveux et corps

        • Sabot de précision

        • Technologie unique OneBlade

        Une coupe uniforme en un seul passage

        Une coupe uniforme en un seul passage

        Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe entre 1 et 3 mm, pour une coupe uniforme à la longueur exacte de votre choix.

        OneBlade pour des lignes et contours nets

        La solution à mouvements rapides (6 000 par minute) vous permet d'éliminer les poils les plus longs. Son revêtement lisse et ses bords arrondis protègent la peau, pour vous permettre de styliser et raser votre barbe en tout confort. Rasez votre barbe avec précision en taillant les joues, le menton et le cou selon vos envies.

        Des performances durables pour des résultats précis

        Des performances durables pour des résultats précis

        Les lames en acier de la tondeuse restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.

        Spécificités Techniques

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        4.4

        sur 5

        466

        Avis

        93%

        recommandent ce produit

        06/02/2026

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Super

        Super cadeau de mon fis à noël je suis très content !

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

        31/01/2026

        France

        France

        Produit machaa lah par tt ces caractéristiques...c une pépite

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

        17/12/2025

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Excellent produit

        J'ai enfin trouver la tondeuse multi services dont je rèvais.

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1

        Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1

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        Produits de soin masculin

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        1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

        2. Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm