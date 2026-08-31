All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un
Ce sabot conçu pour votre tondeuse tout-en-un vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble, avec différents réglages. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !
MG9540/15R1
MG7920/15
MG7940/75
MG7950/15
MG9530/15
MG9555/15
MG9553/15
MG7920/15R1
MG7940/15R1
MG7940/75R1
Tondeuse tout-en-un
Noir
Taille : 1-3 mm