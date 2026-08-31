All-in-One Trimmer

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All-in-One TrimmerSabot de précision réglable 1-3 mm

CP2133/01

Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

Ce sabot conçu pour votre tondeuse tout-en-un vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble, avec différents réglages. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

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Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

  • Tondeuse tout-en-un

  • Noir

  • Taille : 1-3 mm

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