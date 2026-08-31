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OneBladeSabot barbe 2 mm

CP0363

Sabot barbe pour OneBlade

Ce sabot conçu pour votre tondeuse OneBlade vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

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Multigroom series 9000

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All-in-One Trimmer

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Sabot barbe pour OneBlade

  • Gris

  • Hauteur de coupe : 2 mm

  • Taille : 2 mm

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De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

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