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  • Un seul outil pour une précision ultime
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Arrêté

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7940/15

4.4
| (1779) Avis | 90% recommandent ce produit
Un seul outil pour une précision ultime
Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 15 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Le sabot de précision permet une coupe régulière à la hauteur souhaitée.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

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All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7950/15R1

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour une précision ultime

  • 15 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Sabot de précision

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

Coupe régulière en un seul passage

Coupe régulière en un seul passage

Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 3 mm, pour une coupe régulière à la hauteur souhaitée.

Des performances durables pour des résultats précis

Des performances durables pour des résultats précis

Les lames en inox restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.

Une tondeuse qui s’adapte à votre barbe

La tondeuse analyse la densité de la barbe 125x par seconde et augmente sa puissance exactement lorsque vous en avez besoin pour s’attaquer aux barbes denses, touffues ou plus longues.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

1779

Avis

90%

recommandent ce produit

02/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait de cette tondeuse

très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.

Pour

un grand nombre de sabots

Contre

rien du tout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

04/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Top

Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

01/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait

Pour

Très fonctionnel et répond aux attentes

Contre

Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes

  2. Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm