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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
15 en 1 : visage, cheveux et corps
Sabot de précision
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 3 mm, pour une coupe régulière à la hauteur souhaitée.
Les lames en inox restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.
La tondeuse analyse la densité de la barbe 125x par seconde et augmente sa puissance exactement lorsque vous en avez besoin pour s’attaquer aux barbes denses, touffues ou plus longues.
4.4
sur 5
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
cc-85
02/07/2026
France
Acheteur vérifié
très satisfait de cette tondeuse
très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.
Pour
un grand nombre de sabots
Contre
rien du tout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Philouton
04/01/2026
France
Acheteur vérifié
Top
Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Zlatco
01/01/2026
France
Acheteur vérifié
Bon produit
Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait
Pour
Très fonctionnel et répond aux attentes
Contre
Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes
Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm