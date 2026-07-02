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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
11 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
Cette tondeuse tout-en-un offre 11 outils pour tous vos besoins de rasage. Taillez et stylisez facilement vos poils du visage, tondez vos cheveux et rasez votre corps.
La tondeuse et son jeu de sabots multiples offrent 11 réglages de hauteur de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de 1 mm pour des styles de barbe plus courts et plus longs. Créez des bords nets et nettoyez vos joues, votre menton et votre cou avec la tondeuse en métal pour parfaire votre look.
Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.
4.4
sur 5
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
cc-85
02/07/2026
France
Acheteur vérifié
très satisfait de cette tondeuse
très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.
Pour
un grand nombre de sabots
Contre
rien du tout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Philouton
04/01/2026
France
Acheteur vérifié
Top
Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Zlatco
01/01/2026
France
Acheteur vérifié
Bon produit
Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait
Pour
Très fonctionnel et répond aux attentes
Contre
Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes