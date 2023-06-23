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Manuels et documentation

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • ZIP fichier, 414.9 kB
  • 19 December 2025

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

    Câble USB

    CP1788/01
    • Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB
    • Noir
    • Longueur du cordon : 92 cm
    • 2 broches

    Adaptateur mural USB HQ87

    CP0909/01
    • Rasoirs féminins 8000/6000
    • Tondeuses tout-en-un 9000/7000/5000
    • Rasoirs 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 broches avec adaptateur de 7,5 W : adapté aux pays de l'UE

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