Installation facile

Il est crucial d'optimiser la taille des lampes LED car certaines optiques peuvent être très petites. Alors que d'autres solutions de retrofit LED sur le marché présentent un transformateur externe, notre lampe LED Philips Ultinon Pro3021 est dotée d'un transformateur intégré, ce qui rend l'installation plus rapide et plus simple. Facilement installable par des garagistes spécialisés, son design compact s'adapte à une plus grande gamme de modèles de voiture. Procédez au changement qui s'impose ! Suivez le guide d'instructions étape par étape ici*** et consultez la liste de compatibilité indicative ici****.