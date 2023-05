La lumière blanche puissante (1 000 lumens / 10 W) éclaire de grandes zones

Si vous avez besoin de lumière sur un site de travail, de remplacer temporairement une applique murale ou d'éclairer des activités d'extérieur, le projecteur Philips PJH10 est idéal pour les grands espaces sombres. Il produit un faisceau lumineux très large et uniformément vif de 1 000 lumens (10 W). Ce puissant flux lumineux est significativement supérieur à celui de la plupart des modèles concurrents sur le marché, pour vous aider à repérer plus de détails. Si vous avez besoin de moins de luminosité et de plus d'autonomie, vous pouvez facilement réduire l'intensité à 100 lumens. Sa lumière naturelle à 6 000 K préserve vos yeux afin d'éviter une éventuelle fatigue oculaire au travail.