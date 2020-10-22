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HX8111/02
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Où acheter un Philips Sonicare AirFloss et les accessoires correspondants ?
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La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?
Comment utiliser mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
Station de remplissage et de chargement AirFloss
Mon Philips Sonicare AirFloss fuit
Mon AirFloss a besoin d'être souvent rechargé.
La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
Mon Philips Sonicare AirFloss émet un sifflement
Mon Philips Sonicare AirFloss est moins puissant.
Le couvercle du réservoir de mon Philips Sonicare AirFloss s'est détaché.
Ma station de remplissage et de charge Philips Sonicare ne remplit pas complètement mon AirFloss
Mon Philips Sonicare AirFloss ne s'allume pas
Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss
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