Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss

Lorsque vous commencez une nouvelle routine d'hygiène buccodentaire, il est normal que vos gencives saignent. C'est parce que vous n'avez peut-être pas nettoyé certaines zones inaccessibles.

Tout inconfort disparaîtra à mesure que la santé de vos gencives s'améliorera.

Remarque : si le saignement est trop important ou s'il persiste après 3 à 4 semaines d'utilisation régulière de l'AirFloss, consultez votre dentiste.

Vous avez des questions ?

Contactez nos agents du Service Consommateurs pour obtenir de l'aide ou visitez notre page d'assistance.