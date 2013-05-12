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Arrêté

Philips Sonicare AirFlossMicro-jet Interdentaire

HX8111/02

3.7

| (774) Avis

Sonicare AirFloss : la révolution du nettoyage interdentaire

Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents. Avec l'appareil Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire efficace et simple. Sa technologie exclusive d’air et microgouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles pour une brosse à dents.

Voir tous les avantages

L’alternative au fil dentaire

Sonicare AirFloss : la révolution du nettoyage interdentaire

  • Rechargeable

  • contient 1 canule

Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton

Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton

La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.

Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

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3.7

sur 5

774

Avis

12/05/2013

France

France

Acheteur vérifié

Très bon résultat .

Très bon résultat , nettoie parfaitement les inter dents . Je remplace l eau par un rince bouche pour une meilleure hygiène .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

07/04/2013

France

France

ce produit donne satisfaction et correspond aux critères de vente.

Très efficace, élimine facilement les déchets alimentaires ainsi que les dépôts de plaque dentaire.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

06/03/2013

France

France

Vraiment TOP !

C'est la première fois que nous utilisons un tel appareil. La première utilisation jet surprenant, par sa puissance, ensuite vraiment génial. Mélange eau + bain de bouche, il tient bien la charge. Bon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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