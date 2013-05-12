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Arrêté
HX8111/02
Sonicare AirFloss : la révolution du nettoyage interdentaire
Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents. Avec l'appareil Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire efficace et simple. Sa technologie exclusive d’air et microgouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles pour une brosse à dents.
Rechargeable
contient 1 canule
La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents
Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.
Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
3.7
sur 5
774
Avis
Youyou68
12/05/2013
France
Acheteur vérifié
Très bon résultat .
Très bon résultat , nettoie parfaitement les inter dents . Je remplace l eau par un rince bouche pour une meilleure hygiène .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
cris687
07/04/2013
France
ce produit donne satisfaction et correspond aux critères de vente.
Très efficace, élimine facilement les déchets alimentaires ainsi que les dépôts de plaque dentaire.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
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Gones25
06/03/2013
France
Vraiment TOP !
C'est la première fois que nous utilisons un tel appareil. La première utilisation jet surprenant, par sa puissance, ensuite vraiment génial. Mélange eau + bain de bouche, il tient bien la charge. Bon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport à une brosse à dents manuelle