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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6972/10

4.3
| (840) Avis | 89% recommandent ce produit
Soin complet des gencives
Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour une meilleure santé bucco-dentaire. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Soin complet des gencives

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

840

Avis

89%

recommandent ce produit

23/02/2019

France

France

Très bon produit!

Reçus hier, ce duo de brosses à dents rempli tout à fait sa mission d'assainissement de la bouche ... je recommande!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush

16/10/2011

France

France

excellent produit

facile d'utilisation et performant, ustilisable tous les jours sana probleme

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/10 Brosse à dents électrique

01/02/2016

België

België

une brosse à dent complète et efficace

Voilà une brosse à dent qui peut convenir à beaucoup de personnes avec ses différents programmes (massage, sensitive,refresh,gum care, clean. Elle est très pratique, s'arrête automatiquement une fois le programme terminé. Il n'y a pas à dire, le brossage est vraiment efficace, on sent directement la différence. De plus elle dispose d'un assainisseur UV pour nettoyer les têtes de brosse, ce qui garanti un nettoyage optimal. Pour les personnes qui ne supportent pqs le brossage avec une brosse à dent électrique, le miracle ne se produira pas avec ce produit (malgré les différents mode de brossage) pour ceux qui n'aime pas la sensation reste désagréable... Mais il faut vraiment se laisser le temps de s'y habituer, c'est un super produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean