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Arrêté

Philips Sonicare EasyCleanBrosse à dents sonique électrique

HX6511/50

4.3
| (1094) Avis | 88% recommandent ce produit
Élimination plus efficace de la plaque
L’action de nettoyage dynamique unique de la brosse à dents électrique Philips Sonicare permet un brossage en douceur, mais efficace entre les dents et sur les gencives.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Transition facile depuis une brosse à dents manuelle

Élimination plus efficace de la plaque

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

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4.3

sur 5

1094

Avis

88%

recommandent ce produit

02/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Satisfait !

Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

09/01/2017

France

France

de bons résultats de brossage !

dents bien nettoyées avec cette brosse en douceur surtout dans les espaces difficiles .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

29/07/2015

France

France

Acheteur vérifié

Brossage impeccable !

Je suis très satisfaite de ma brosse à dents EasyClean, facile d'utilisation, une grande autonomie, elle brosse très bien les dents.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage

  2. Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle