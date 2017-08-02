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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
4.3
sur 5
1094
Avis
88%
recommandent ce produit
mcs0001
02/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait !
Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
titi7356
09/01/2017
France
de bons résultats de brossage !
dents bien nettoyées avec cette brosse en douceur surtout dans les espaces difficiles .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Daphné
29/07/2015
France
Acheteur vérifié
Brossage impeccable !
Je suis très satisfaite de ma brosse à dents EasyClean, facile d'utilisation, une grande autonomie, elle brosse très bien les dents.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle