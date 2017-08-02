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Arrêté

Philips Sonicare EasyCleanBrosse à dents électrique

HX6511/02

4.3
| (1094) Avis | 88% recommandent ce produit
Meilleure élimination de la plaque dentaire
L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Philips Sonicare nettoie efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La brosse à dents ultime Philips Sonicare

Meilleure élimination de la plaque dentaire

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

1094

Avis

88%

recommandent ce produit

02/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Satisfait !

Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

09/01/2017

France

France

de bons résultats de brossage !

dents bien nettoyées avec cette brosse en douceur surtout dans les espaces difficiles .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

29/07/2015

France

France

Acheteur vérifié

Brossage impeccable !

Je suis très satisfaite de ma brosse à dents EasyClean, facile d'utilisation, une grande autonomie, elle brosse très bien les dents.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle