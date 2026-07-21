Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
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AS360/12
Arrêté
Le volume est plus bas lorsque l'enceinte Philips fonctionne sur piles
Hormis la connexion Bluetooth, puis-je écouter de la musique avec ma station d'accueil Philips ?
Faut-il installer des applications avant de pouvoir utiliser la station d'accueil Philips ?
Puis-je recevoir des SMS et des notifications lorsque mon téléphone est connecté à la base ?
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