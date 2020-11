Le coffret de secours contient des lampes homologuées Philips de haute qualité

Les coffrets de secours Philips contiennent des produits exceptionnels, fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et répondant aux critères les plus exigeant afin d'optimiser la sécurité et le confort de conduite du conducteur. Toute notre production de lampes fait l'objet d'essais rigoureux. Elle est contrôlée et certifiée (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de satisfaire les normes ECE les plus pointilleuses.