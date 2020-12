Jusqu'à 160 % de luminosité en plus*

La conduite de nuit est exigeante. Vous devez donc pouvoir compter sur vos éclairages avant. Actualisez-les pour obtenir le style LED des nouvelles voitures. Augmentez votre visibilité de loin en conduite de nuit et la luminosité à courte portée pour repérer les autres usagers de la route et les dangers. Les lampes pour éclairage avant LED Philips Ultinon Pro5000 augmentent votre visibilité jusqu'à 160 %*. Lorsque vous aurez goûté à son effet lumière du jour, vous ne jurerez que par l'éclairage LED. Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court pour plus de sécurité. Pour avancer dans la pénombre, choisissez Philips et bénéficiez d'une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.