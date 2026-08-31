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Arrêté
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Plus de lumière et d'élégance
Pour une conduite sûre et une touche de modernité, choisissez les feux de marche arrière éclatants Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 [~W16W]. Puissants, précis et élégants, ils offrent style et sécurité.
LED-T16 [~W16W]
Nombre de lampes : 2
12 V, effet lumière du jour 6 000 K
Système automobile avancé
Il est indispensable de signaler les futurs mouvements de votre véhicule pour éviter toute collision. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les feux de signalisation Philips X-tremeUltinon LED gen2 procurent le même effet de clarté que la lumière du jour, et jusqu'à 6 000 K pour les feux de marche arrière et de position. Grâce aux LED aux couleurs instantanément plus intenses quand vous tournez ou vous arrêtez et à la lumière homogène et bien orientée, vous offrez aux autres conducteurs un meilleur temps de réaction.
Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de votre éclairage extérieur avec des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Faites monter en gamme votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux stop, un orange intense pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les feux de signalement extérieurs Philips LED.
Lorsque vous faites marche arrière, votre vision est limitée. En raison de votre position assise, vous ne pouvez pas voir tous les angles en même temps. Et faire marche arrière dans l’obscurité est encore plus dangereux. Il n'est donc pas surprenant que les accidents se produisent souvent lorsque la voiture recule. Les ampoules à DEL pour feu de recul de Philips offrent un puissant effet de lumière du jour allant jusqu'à 6000K afin de mieux éclairer la zone immédiatement derrière la voiture. Et plus vous voyez, plus vous êtes en sécurité.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.