Comment laisser pousser une belle barbe – Les fondamentaux

Le plus facile avec une barbe, c'est encore de la laisser pousser : ne pas se raser pendant des semaines, regarder pousser ses poils tout doucement et voir son visage évoluer, quel bonheur ! Une sensation de bien-être et de chaleur enveloppe petit à petit votre visage.

