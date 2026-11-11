Rasoirs de voyage

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Philips Philips Shaver 700 Series
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S791/06
  • Technologie Lift&Cut
  • Lames Dual SteelPrecision
  • Têtes flexibles 4D
  • Moteur magnétique puissant
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  • Philips Philips Shaver 500 Series
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Philips Philips Shaver 500 Series
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S591/05
  • Lames SteelPrecision
  • Technologie Lift&Cut
  • Têtes flottantes 3D
  • Design compact
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