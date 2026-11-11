Rasoirs de voyage

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Série
Philips Philips Shaver 700 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Philips Philips Shaver 500 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
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