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    • Rasage précis et puissant Rasage précis et puissant Rasage précis et puissant

      Philips Shaver 700 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

      S791/06

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Rasage précis et puissant

      La gamme Philips 700 avec ses lames de précision DualSteel et sa technologie Lift & Cut coupe les poils avec une précision extraordinaire allant jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage de près. Son design compact haut de gamme est conçu pour épouser parfaitement les lignes de votre corps : c'est votre allié idéal pour toutes les occasions.

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      Philips Shaver 700 Series
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      Philips Shaver 700 Series

      Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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      Rasage précis et puissant

      • Technologie Lift&Cut
      • Lames Dual SteelPrecision
      • Têtes flexibles 4D
      • Moteur magnétique puissant
      Rasage puissant au plus près de la peau

      Rasage puissant au plus près de la peau

      Notre technologie brevetée Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage au plus près de la peau. Précision optimale.

      Efficacité avancée dans toutes les directions

      Efficacité avancée dans toutes les directions

      Nos lames Dual SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 4 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.

      Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

      Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

      Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flexibles 4D s'inclinent et circulent dans quatre directions pour un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, garantissant ainsi un rasage confortable.

      Puissant, mais silencieux

      Puissant, mais silencieux

      Un moteur magnétique puissant vous permet de raser même les barbes épaisses, pour un rasage de près tout en douceur, même en déplacement.

      Faites glisser pour allumer ou éteindre

      Faites glisser pour allumer ou éteindre

      Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur le rasoir pour l'allumer et profiter d'un rasage de haute qualité. Découvrez l'élégance sans effort grâce à notre design compact haut de gamme.

      Compatible avec la charge sans fil Qi

      Compatible avec la charge sans fil Qi

      Brancher vos câbles ? C'est du passé ! Bénéficiez de la compatibilité avec la recharge Qi pour un confort et une facilité d'utilisation optimaux. Elle permet une charge complète sans fil en 2 h (plateau de charge Qi non inclus).

      L'embout tondeuse nez élimine les poils du nez

      L'embout tondeuse nez élimine les poils du nez

      Découvrez la polyvalence de votre rasoir avec la tondeuse nez, qui vous permet de créer un kit tondeuse 2 en 1 pour tous vos besoins. Clipsez simplement l'embout pour couper les poils de nez indésirables.

      L'acier antirouille respecte la peau

      L'acier antirouille respecte la peau

      Les lames de notre rasoir sont fabriquées à partir d'acier européen hypoallergénique, permettant de respecter la peau et de protéger les lames des impuretés.

      Un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Que vous préfériez un rasage à sec confortable ou un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse, notre rasoir s'adapte à vos besoins. Avec sa résistance à l'eau IPX7, il se nettoie sans effort sous l'eau.

      Batterie puissante pour 1 mois d'utilisation*

      Batterie puissante pour 1 mois d'utilisation*

      Profitez du confort d'une batterie Li-ion offrant jusqu'à 1 mois* d'autonomie avec une seule charge d'une heure. Vous avez besoin d'un rasage rapide ? Il vous suffit de brancher le rasoir pendant 5 minutes pour obtenir une autonomie suffisante pour un rasage complet.

      Conçu pour durer

      Conçu pour durer

      Nos rasoirs Philips sont conçus pour vous offrir précision et durabilité, pour des performances durables. Nos rasoirs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et durables. Profitez d'un rasoir qui résiste à l'épreuve du temps.

      Charge pratique

      Charge pratique

      Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Accessoires
        Tondeuse nez
        Voyage et rangement
        Étui de voyage

      • Alimentation

        Tension automatique
        5 V
        Type de batterie
        Li-ion
        Autonomie
        60 min
        Charge par câble
        • Charge complète en 1 heure
        • Recharge rapide en 5 min
        Charge Qi
        • Compatible
        • Charge complète en 2 heures

      • Design

        Manche
        Design ergonomique pour une bonne prise en main
        Couleur
        Or cendré

      • Entretien

        Garantie de 2 ans
        Oui
        Tête de rechange pour les pays autres que le Japon
        Remplacer tous les 2 ans avec SH91
        Tête de rechange pour le Japon
        Remplacer tous les 2 ans avec SH92

      • Performance de rasage

        Suivi des contours
        Têtes flexibles 4D
        Système de rasage
        • Lames Dual SteelPrecision
        • Technologie Lift&Cut

      • Facile d'utilisation

        Nettoyage
        Entièrement lavable
        Écran
        Anneau lumineux
        À sec ou avec de la mousse
        Utilisable à sec ou avec de la mousse
        Méthode de mise sous et hors tension
        Glisser le doigt

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • avec un rasage quotidien de 2,5 minutes

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      Produits de soin masculin (216.0KB)
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