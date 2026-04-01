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S791/06
Rasage précis et puissant
La gamme Philips 700 avec ses lames de précision DualSteel et sa technologie Lift & Cut coupe les poils avec une précision extraordinaire allant jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage de près. Son design compact haut de gamme est conçu pour épouser parfaitement les lignes de votre corps : c'est votre allié idéal pour toutes les occasions.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
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Notre technologie brevetée Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage au plus près de la peau. Précision optimale.
Nos lames Dual SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 4 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.
Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flexibles 4D s'inclinent et circulent dans quatre directions pour un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, garantissant ainsi un rasage confortable.
Un moteur magnétique puissant vous permet de raser même les barbes épaisses, pour un rasage de près tout en douceur, même en déplacement.
Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur le rasoir pour l'allumer et profiter d'un rasage de haute qualité. Découvrez l'élégance sans effort grâce à notre design compact haut de gamme.
Brancher vos câbles ? C'est du passé ! Bénéficiez de la compatibilité avec la recharge Qi pour un confort et une facilité d'utilisation optimaux. Elle permet une charge complète sans fil en 2 h (plateau de charge Qi non inclus).
Découvrez la polyvalence de votre rasoir avec la tondeuse nez, qui vous permet de créer un kit tondeuse 2 en 1 pour tous vos besoins. Clipsez simplement l'embout pour couper les poils de nez indésirables.
Les lames de notre rasoir sont fabriquées à partir d'acier européen hypoallergénique, permettant de respecter la peau et de protéger les lames des impuretés.
Que vous préfériez un rasage à sec confortable ou un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse, notre rasoir s'adapte à vos besoins. Avec sa résistance à l'eau IPX7, il se nettoie sans effort sous l'eau.
Profitez du confort d'une batterie Li-ion offrant jusqu'à 1 mois* d'autonomie avec une seule charge d'une heure. Vous avez besoin d'un rasage rapide ? Il vous suffit de brancher le rasoir pendant 5 minutes pour obtenir une autonomie suffisante pour un rasage complet.
Nos rasoirs Philips sont conçus pour vous offrir précision et durabilité, pour des performances durables. Nos rasoirs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et durables. Profitez d'un rasoir qui résiste à l'épreuve du temps.
Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support
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