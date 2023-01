Pour insérer le groupe café dans la machine, il doit se trouver en position Neutre. La vidéo ci-dessous vous montre la procédure à suivre. Si vous rencontrez des difficultés pour insérer le groupe café dans la machine :

Replacez le bac à marc et le bac d'égouttement. Fermez la trappe de l’appareil mais laissez le groupe café à l’extérieur de la machine. Éteignez la machine. Attendez que l’appareil soit totalement éteint et que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre entre 15 et 20 secondes maximum).

Rallumez la machine. Encore une fois, attendez que l’appareil soit totalement éteint et que vous n'entendiez plus de sons. Remarque : ne faites rien comme ouvrir la trappe de l’appareil ou retirer le bac d'égouttement.

Réglez le groupe café sur la position Neutre, sans quoi vous ne pouvez pas l’insérer dans l’appareil. Regardez la vidéo dédiée pour découvrir la procédure à suivre.

Retirez le bac à marc et le bac d'égouttement, ouvrez la trappe de l’appareil et insérez le groupe café.